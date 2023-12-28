Украина все еще может победить РФ, но есть условия - The Guardian

Война со страной-агрессором РФ все еще может закончиться победой Украины, но для этого необходимо предпринять некоторые важные шаги как Киеву, так и странам Запада. Детали раскрыл старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг в своей статье для The Guardian.
Прежде всего, он отметил, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, из-за чего украинцам приходится "расплачиваться кровью". По его словам, Евросоюз обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года, но в результате военные получили около 300 тысяч боеприпасов.
По мнению Уотлинга, чтобы Украина победила в войне, необходимы стабильные поставки оружия. Это потребует значительной поддержки США, а также увеличения поставок со стороны европейских государств.
Уотлинг привел подсчеты Минобороны Эстонии, согласно которым помощь, которая нужна Украине для обороны и продолжения освобождения оккупированных территорий до 2025 года, является вполне посильной для европейских стран.
"Вопрос не в деньгах, а в компетентности и доставке. Если шаги по реализации этих мер (поставок оружия, - ред.) не будут предприняты, Украина проиграет", — написал эксперт.
Аналитик также считает, что Европе также стоит инвестировать в собственное военное производство.
Второй шаг, который необходим для поражения РФ, это исправление ошибок, которые Украина совершила в ходе летнего контрнаступления.
Уотлинг считает, что главным приоритетом Киева должно быть улучшение качества подготовки войск.
"Для Украины ближайшее будущее — это несколько месяцев тяжелых боев без критически важных ресурсов и попыток восстановить боевую мощь, которая была израсходована в 2023 году. Но Европа может определить, как будет выглядеть вторая половина 2024 года и даже 2025 год. Это война, которую можно выиграть", — заявил Уотлинг.
Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин намерен воевать с Украиной не мене пяти лет. При этом он уверен, что в результате одержит победу. Об этом хозяин Кремля заявил лидеру Китая Си Цзиньпину во время визита главы КНР в Москву в марте этого года, пишет Nikkei Asia.
Как пишет Politico, американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ. Такие мирные переговоры могут означать передачу РФ части украинской территории. Белый дом и Пентагон якобы заставляют Украину перейти к стратегической обороне и отказались от попыток освободить территории.
Другие новости:
- Залужный дал брифинг: что Главком говорил о мобилизации, фронте и войне в 2024 году
- 2024-й год может быть еще тяжелее – генерал Тарнавский
- Конец войны в 2024 году: журналист назвал предупредил о плохом сценарии