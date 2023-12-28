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Украина все еще может победить РФ, но есть условия - The Guardian

Анна Ярославская
28 декабря 2023, 09:07
Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, из-за чего украинцам приходится "расплачиваться кровью".
ВСУ, война
Чтобы Украина победила в войне, необходимы стабильные поставки оружия / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Война со страной-агрессором РФ все еще может закончиться победой Украины, но для этого необходимо предпринять некоторые важные шаги как Киеву, так и странам Запада. Детали раскрыл старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг в своей статье для The Guardian.

Прежде всего, он отметил, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, из-за чего украинцам приходится "расплачиваться кровью". По его словам, Евросоюз обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года, но в результате военные получили около 300 тысяч боеприпасов.

По мнению Уотлинга, чтобы Украина победила в войне, необходимы стабильные поставки оружия. Это потребует значительной поддержки США, а также увеличения поставок со стороны европейских государств.

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Уотлинг привел подсчеты Минобороны Эстонии, согласно которым помощь, которая нужна Украине для обороны и продолжения освобождения оккупированных территорий до 2025 года, является вполне посильной для европейских стран.

"Вопрос не в деньгах, а в компетентности и доставке. Если шаги по реализации этих мер (поставок оружия, - ред.) не будут предприняты, Украина проиграет", — написал эксперт.

Аналитик также считает, что Европе также стоит инвестировать в собственное военное производство.

Второй шаг, который необходим для поражения РФ, это исправление ошибок, которые Украина совершила в ходе летнего контрнаступления.

Уотлинг считает, что главным приоритетом Киева должно быть улучшение качества подготовки войск.

"Для Украины ближайшее будущее — это несколько месяцев тяжелых боев без критически важных ресурсов и попыток восстановить боевую мощь, которая была израсходована в 2023 году. Но Европа может определить, как будет выглядеть вторая половина 2024 года и даже 2025 год. Это война, которую можно выиграть", — заявил Уотлинг.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин намерен воевать с Украиной не мене пяти лет. При этом он уверен, что в результате одержит победу. Об этом хозяин Кремля заявил лидеру Китая Си Цзиньпину во время визита главы КНР в Москву в марте этого года, пишет Nikkei Asia.

Как пишет Politico, американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ. Такие мирные переговоры могут означать передачу РФ части украинской территории. Белый дом и Пентагон якобы заставляют Украину перейти к стратегической обороне и отказались от попыток освободить территории.

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