Какой будет победа в войне для Украины: Келлог назвал важный фактор

Келлог сказал, что украинцы воюют мужественно, а жертвы, на которые им пришлось пойти, являются невероятными.

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Какой будет победа Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Главное из заявления Келлога:

Как будет выглядеть победа - вопрос для украинцев

Первоочередной задачей является прекращение активных боевых действий

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий. Об этом он сказал во время дискуссий на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает Укринформ.

"Как выглядит победа? Я думаю, что вы должны задать себе этот вопрос. Это вопрос для Украины, потому что вы боретесь за свое место", - ответил Келлог. видео дня

Он подчеркнул, что украинцы воюют мужественно, а жертвы, на которые им пришлось пойти, являются невероятными.

Кроме того, представитель США добавил, что первоочередной задачей для установления мира в Украине является прекращение активных боевых действий.

"Сначала нужно остановить кровотечение, а потом лечиться", - сказал Келлог.

По его словам, в процессе мирного урегулирования стоит смотреть на далекую перспективу.

Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. По его словам, президент Трамп ставит задачу по быстрому завершению войны.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все хотели бы как можно скорее закончить войну в Украине, но мир за 180 дней - очень амбициозный план.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 заявил, что достичь мира в этом году возможно. Киев работает над этим.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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