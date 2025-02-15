"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с Путиным

Важно:
- Каждая из сторон будет пытаться к определенной итерации переговоров
- Интенсивность боевых действий будет значительно выше, чем во время АТО
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал перспективы завершения боевых действий в рамках переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, вероятен сценарий продолжения боевых действий в ходе переговоров.
"Да, это тот сценарий, о котором я всегда говорю: "ни мира, ни войны". Он очень рискованный с точки зрения внутриполитических последствий для Украины", - говорит эксперт.
По его мнению, если Украина войдет в этот переговорный процесс в ситуации ни мира, ни войны, то каждая из сторон будет пытаться на определенной итерации этих переговоров получить на земле определенные преимущества.
"Это будет означать, что война приобретет "мерцающий" характер - от затухания боевых действий до их вспышки. Но не так, как это было во время АТО, когда обострение происходило на уровне перестрелок или обмена ударами "Градами" или "Ураганами", - прогнозирует он.
Собеседник считает, что в этом случае речь будет идти о полноценной эскалации боевых действий с применением всех типов вооружений.
"Интенсивность боевых действий также будет значительно выше, чем во время АТО. Эта нестабильность несет для нас большие риски. Осознание и анализ этих рисков - главный вызов для нынешней власти", - добавил Кулик.
Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:
Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.
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Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
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