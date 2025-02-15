"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с Путиным

Война может приобрести "мерцающий" характер, не исключает Виталий Кулик.

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Виталий Клик спрогнозировал перспективы завершения войны / 22 отдельная механизированная бригада, Главред

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Каждая из сторон будет пытаться к определенной итерации переговоров

Интенсивность боевых действий будет значительно выше, чем во время АТО

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал перспективы завершения боевых действий в рамках переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, вероятен сценарий продолжения боевых действий в ходе переговоров.

"Да, это тот сценарий, о котором я всегда говорю: "ни мира, ни войны". Он очень рискованный с точки зрения внутриполитических последствий для Украины", - говорит эксперт.

По его мнению, если Украина войдет в этот переговорный процесс в ситуации ни мира, ни войны, то каждая из сторон будет пытаться на определенной итерации этих переговоров получить на земле определенные преимущества.

"Это будет означать, что война приобретет "мерцающий" характер - от затухания боевых действий до их вспышки. Но не так, как это было во время АТО, когда обострение происходило на уровне перестрелок или обмена ударами "Градами" или "Ураганами", - прогнозирует он.

Собеседник считает, что в этом случае речь будет идти о полноценной эскалации боевых действий с применением всех типов вооружений.

"Интенсивность боевых действий также будет значительно выше, чем во время АТО. Эта нестабильность несет для нас большие риски. Осознание и анализ этих рисков - главный вызов для нынешней власти", - добавил Кулик.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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