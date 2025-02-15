Переговоры по Украине без Европы: Зеленский жестко ответил на заявление Келлога

Главное:
- Место Европы за столом переговоров маловероятно, считает Келлог
- Необходимо представительство Европы за столом переговоров, уверен Зеленский
Украине необходимо представительство Европы за столом потенциальных переговоров, поскольку ЕС является очень большим партнером, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Да, Соединенные Штаты в военном плане являются главным стратегическим партнером, но ЕС также является очень большим партнером, и они, ЕС, очень помогли, поэтому нам нужно в любом случае в любой дипломатии в будущем, да, будущее - это не только результат, будущее - это путь, и на этом пути мы должны идти бок о бок с европейцами, поэтому нам нужно, чтобы за любым столом переговоров был представитель Европы", - сказал Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он поблагодарил США за помощь и ЕС. "Мы являемся частью Европы континента и будем частью ЕС, и поэтому для нас голос Европы должен звучать на том же уровне", - добавил президент.
Заявление Келлога
Реальный подход к достижению мира в Украине и неудачи форматов "Минск-1", "Минск-2" ведут к тому, что за столом переговоров должны сидеть два протагониста – Россия и Украина и посредник США, тогда как место Европы за ним маловероятно, считает спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлогг.
"Мы видим, что за столом переговоров могут сидеть украинцы, россияне и, конечно же, Америка, но нам нужна конкретика, чтобы достичь результата", – сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
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