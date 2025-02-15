Переговоры по Украине без Европы: Зеленский жестко ответил на заявление Келлога

ЕС является очень большим партнером, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кита Келлога / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

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Место Европы за столом переговоров маловероятно, считает Келлог

Необходимо представительство Европы за столом переговоров, уверен Зеленский

Украине необходимо представительство Европы за столом потенциальных переговоров, поскольку ЕС является очень большим партнером, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, Соединенные Штаты в военном плане являются главным стратегическим партнером, но ЕС также является очень большим партнером, и они, ЕС, очень помогли, поэтому нам нужно в любом случае в любой дипломатии в будущем, да, будущее - это не только результат, будущее - это путь, и на этом пути мы должны идти бок о бок с европейцами, поэтому нам нужно, чтобы за любым столом переговоров был представитель Европы", - сказал Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он поблагодарил США за помощь и ЕС. "Мы являемся частью Европы континента и будем частью ЕС, и поэтому для нас голос Европы должен звучать на том же уровне", - добавил президент.

/ Инфографика: Главред

Заявление Келлога

Реальный подход к достижению мира в Украине и неудачи форматов "Минск-1", "Минск-2" ведут к тому, что за столом переговоров должны сидеть два протагониста – Россия и Украина и посредник США, тогда как место Европы за ним маловероятно, считает спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлогг.

"Мы видим, что за столом переговоров могут сидеть украинцы, россияне и, конечно же, Америка, но нам нужна конкретика, чтобы достичь результата", – сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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