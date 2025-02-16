Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но есть условие - Подоляк

Россия будет расширять свою экспансию, прежде всего на Европу.

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Мирные переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/mpodolyak2

Главное из заявления Подоляка:

Украина готова сесть за стол переговоров

Украина не будет делать ошибки, как с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями

РФ должна понимать, что новые гарантии безопасности для Украины - это конкретные действия партнеров

Идя на мирные соглашения по текущей войне, Украина не будет делать ошибки, как с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freeдом.

"Садиться за стол переговоров можно в любой момент, но вопрос - что вы хотите получить. Россия же не реализовала своих задач в этой войне: не получила под тотальный контроль Украину. Поэтому она продолжит их реализовывать. Кроме того, она будет расширять свою экспансию, прежде всего на Европу. Уже сегодня в своих спецслужбах они создали специальные департаменты, которые должны масштабировать количество диверсий и политических терактов на территории Европы. Это говорит о том, что экспансия будет масштабироваться Российской Федерацией", - сказал он. видео дня

Советник главы ОПУ напомнил, что в 1994 году за отказ от ядерного оружия Украина подписала Будапештский меморандум, гарантами безопасности по которому выступали Россия, Великобритания и США. После вторжения РФ в Украину в 2014 году были Минские договоренности, когда в Минском формате участвовали Франция и Германия.

"То есть эти страны (Россию выносим за скобки), кроме взятых обязательств, не собирались их реализовать, как мы сейчас понимаем, к сожалению. Потому что, кроме юридической канвы, не была прописана логика действий: что вы будете делать, если такая страна, как Россия, будет обнулять эти договоренности, будет атаковать", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, Украина готова сесть за стол переговоров, но вместе с тем должны соблюдаться некоторые базовые условия, "если мы все-таки хотим закончить войну, а не перенести её в следующие этапы". И сама Россия должна понимать, что новые гарантии безопасности для Украины - это не абстрактный Будапештский меморандум, а конкретные действия её партнеров "прямо сейчас".

Среди главных условий Подоляк назвал:

цена войны для Российской Федерации должна расти;

война на территории РФ должна масштабироваться - речь идет об ударах по российским военным и сопутствующим войне объектам. Но для этого у Украины должно быть достаточно дальнобойного оружия;

сама Украина должна быть тоже защищена путем закрытого неба - то есть должно быть необходимое количество систем ПВО и другого вооружения для отражения российских атак.

"Если это все будет сопровождать переговорный процесс, тогда он будет успешным для нас. Если этого не будет, тогда Россия получит возможность рассчитывать на оперативную паузу, чтобы насытить свою армию вооружением, провести работу над ошибками и напасть снова", - подытожил советник главы ОПУ.

Переговоры с Россией - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Politico заявляли, что мирные переговоры с украинскими и российскими переговорщиками могут начаться в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо представительство Европы за столом потенциальных переговоров, поскольку ЕС является очень большим партнером.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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