"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

В материале:
- Борис Писториус сожалеет из-за того, что администрация Трампа сняла со стола переговоров два важных вопроса
- Украина будет ослаблена на переговорах, считает немецкий министр
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.
Во время брифинга на Мюнхенской конференции он заявил, что заранее было понятно, что администрация Трампа хочет быстрого мирного договора между Россией и Украиной.
"Теперь нам нужно прояснить несколько вещей: Кто сидит за столом переговоров? Кто обеспечит мирное соглашение?", - заявил политик.
Также Писториус выразил сожаление из-за того, что администрация Трампа сняла со стола переговоров два важных вопроса без всякой необходимости в этом.
"Во-первых, членство Украины в НАТО и, во-вторых, вопрос о том, как могут выглядеть территориальные изменения в Украине. Я думаю, что это было неуклюже. Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также вовлечена, а не заранее, до определенной степени без получения платы от Путина. Я считаю, что это неправильно", - сказал немецкий министр.
Переговоры Украины и России
Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет участницей переговоров о завершении войны. Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене.
Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".
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Кто такой Борис Писториус?
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
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