"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

Министр обороны Германии назвал ошибкой поведение администрации президента США.

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Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией, - Писториус / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Борис Писториус сожалеет из-за того, что администрация Трампа сняла со стола переговоров два важных вопроса

Украина будет ослаблена на переговорах, считает немецкий министр

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.

Во время брифинга на Мюнхенской конференции он заявил, что заранее было понятно, что администрация Трампа хочет быстрого мирного договора между Россией и Украиной.

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"Теперь нам нужно прояснить несколько вещей: Кто сидит за столом переговоров? Кто обеспечит мирное соглашение?", - заявил политик.

Также Писториус выразил сожаление из-за того, что администрация Трампа сняла со стола переговоров два важных вопроса без всякой необходимости в этом.

"Во-первых, членство Украины в НАТО и, во-вторых, вопрос о том, как могут выглядеть территориальные изменения в Украине. Я думаю, что это было неуклюже. Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также вовлечена, а не заранее, до определенной степени без получения платы от Путина. Я считаю, что это неправильно", - сказал немецкий министр.

Переговоры Украины и России

Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет участницей переговоров о завершении войны. Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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