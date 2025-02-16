"И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

Тина Кароль рассказала, как она привязывается к людям.

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Тина Кароль - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль высказалась о чувствах

Певица не верит в любовь

Украинская известная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками, что для нее означает любовь.

В интервью для "Суспільне Культура" Кароль отметила, что она чаще восхищается качествами человека, а не его физической привлекательностью.

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"Любовь для меня – это увлеченность человеком. Ни в коем случае нет физического какого-то влечения. Я могу быть влюблена в человека и никогда не скажу, потому что я влюблена в этот талант, в его качества. Очень редко, когда состоится разговор на эту тему, потому что может рассыпаться образ. Очень редко, когда кумир с экрана отвечает тем качествам, которыми ты наделил его. Содержательных людей так мало, особенно в шоу-бизнесе. Я не наговариваю. Говорю правду, как есть", – рассказала Тина.

Также певица считает, что любовь для нее, как обман себя.

"Да, это обман себя. Возможно. Но это резонирует с твоими нейронными связами. И это твой миф. И любовь настоящая – когда есть платоническое влечение. То есть я не верю в физическое вообще. Оно может отсутствовать", – подытожила Кароль.

Тина Кароль / инфографика: Главред

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Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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