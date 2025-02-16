Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

Владимир Зеленский ожидает, что это соглашение укрепит Украину и США.

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Украина начала работу с командой Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Украина начала работу с командой Трампа

Команды работают над специальным соглашением между странами

Украин начала работу с командой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он акцентировал на том, что уже чувствуется возможный успех. Президент назвал хорошим разговор с Трампом перед Мюнхенской конференцией. Также он добавил, что встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио была содержательной.

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"Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, которая способна не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны ... Ожидаем уже скоро в Украине генерала Келлога для дальнейшего изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений Президента Трампа", - написал Зеленский.

Сейчас украинская и американская команды подробно и внимательно работают над специальным соглашением между странами. Ожидается, что это соглашение укрепит Америку и Украину.

"Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались ... Конечно, и в дальнейшем будет очень много различных попыток Путина обмануть всех и затянуть войну. Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность", - подытожил Зеленский.

Переговоры по Украине - последние новости

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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