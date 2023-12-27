Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ - Politico

Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

https://glavred.info/politics/zapad-menyaet-strategiyu-i-hochet-zastavit-zelenskogo-poyti-na-peregovory-s-rf-politico-10528538.html Ссылка скопирована

Пентагон хочет, чтобы Украина перешла в стратегическую оборону / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ. Об этом сообщает Politico.

Такие мирные переговоры могут означать передачу РФ части украинской территории. Белый дом и Пентагон якобы заставляют Украину перейти к стратегической обороне и отказались от попыток освободить территории.

"Очень вероятно, что переход к оборонительной позиции позволит украинцам сохранить ресурсы, в то время как будущий прогресс России будет выглядеть маловероятным", — сказал эксперт по разведке Военного колледжа армии США Энтони Пфафф. видео дня

Европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне отметил, что ЕС хочет ускорить членство Украины в НАТО, чтобы украинцы оказались в наилучшей ситуации для переговоров с РФ.

"Поскольку Украине не хватает как войск, так и оружия, отказ Зеленского рассматривать любые новые переговоры с Москвой выглядит все более политически несостоятельным дома. Украинский президент, который стремится мобилизовать еще полмиллиона военных, сталкивается с растущей внутренней оппозицией со стороны своего главнокомандующего генерала Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко", – пишет издание.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.