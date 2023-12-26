Работали быстро: оккупанты в панике вывели свои корабли из Феодосии

После удара по Новочеркасску российские оккупанты вывели военный корабль и катер.

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После удара по Новочеркасску РФ вывела два корабля / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Украинские военные ударили по российскому кораблю "Новочеркасск". После этого российские оккупанты внезапно вывели из Феодосии два корабля. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что эти корабли вышли из бухты через несколько часов после удара по порту и десантному кораблю РФ.

Стоит отметить, что идентифицировать корабли не удалось из-за большого расстояния и сильного задымления. Можно предположить, что речь идет о военном корабле и военном катере Черноморского флота РФ.

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Удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии

В ночь на вторник, 26 декабря, в Крыму гремели взрывы – был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск". Силы обороны Украины уничтожили большой российский десантный корабль в порту оккупированной Феодосии.

После этого в Воздушных силах ВСУ заявили о спланированной операции. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что корабль был уничтожен в результате удара пилотов тактической авиации Воздушных сил. По его словам, это была спланированная операция и Вооруженных сил, и других силовых структур. Игнат добавил, что на "Новочеркасске", вероятно, был мощный боекомплект.

Позже стало известно, что у уничтоженного корабля на борту были "Шахеды", которые российские оккупанты используют для атак на украинские города.

Также позже сообщалось, что взрыв в Феодосии зафиксировали спутники NASA, стала известна судьба экипажа и корабля. "Задвохсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле.

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