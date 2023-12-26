На борту были "Шахеды": новые подробности удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Большой десантный корабль "Новочеркасск" впервые был атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен 26 декабря 2023 года.

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В Крыму уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/Crimeanwind ​

Ночью 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии Силы обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск". В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что судьбу БДК разделят все вражеские суда.

"В преддверии полномасштабного вторжения россия дополнительно перебросила в Черное море шесть БДК Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц. Враг планировал использовать БДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получил жесткий отпор со стороны сил береговой обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас страна-агрессор использует корабли для логистических целей: перебрасывания личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и временно оккупированными территориями Украины.

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"Силы обороны Украины нанесли большие потери российским БДК. Уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот)", - напомнили в Центре стратегических коммуникаций.

Большой десантный корабль "Новочеркасск" впервые был атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года.

"На борту корабля были БПЛА Shahed, которые используют для атак на украинские города", - говорится в сообщении.

Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение БДК "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.

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