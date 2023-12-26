Удар по кораблю "Новочеркасск": в Воздушных силах заявили о спланированной операции

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был уничтожен в ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму в результате удара пилотов тактической авиации Воздушных сил. Об этом сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, это была спланированная операция и Вооруженных сил, и других силовых структур.
Игнат добавил, что на "Новочеркасске", вероятно, был мощный боекомплект.
"Какой именно — может объявят позже. Но работа проделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер "Москва", — резюмировал спикер Воздушных сил.
Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.
В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение БДК "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.
Тем временем у россиян началась истерика из-за удара по "Новочеркасску".
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