2024-й военный год будет отличаться от 2023-го - Залужный рассказал подробности

Валерий Залужный рассказал, что Украина нашла решение 90% проблем, которые были обнаружены.

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2024 военный год будет отличаться от 2023-го / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В Украине 2024 военный год будет отличаться от 2023-го. Речь идет об изменении технологий ведений войны. Об этом во время брифинга, который транслировали в эфире телемарафона, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Он отметил, что Украине удалось найти решение 90% проблем, которые нашли в ходе полномасштабных военных действий, начатых РФ против государства.

"Мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться ... Мы по крайней мере для этого все делаем", - говорит Залужный.

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В то же время он отмечает, что российские оккупанты также продолжают развиваться и используют различные технологии против ВСУ.

Напомним, Валерий Залужный прокомментировал новый законопроект про мобилизацию. Он отметил, что военное командование не давало запроса на конкретные цифры "каким-то отдельным мероприятием непосредственно на Кабмин или Верховную Раду", поскольку оно занимается защитой государства и формирует запросы на постоянной основе. Эти запросы всегда касаются боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса.

Он также рассказал о том, что Марьинки больше нет, ВСУ отошли из города. Немного позже он дополнил свои слова и сказал, что защитники Украины пребывают в северной части Марьинки в Донецкой области.

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