Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

Что известно:
- Госсекретарь США поговорил с министром иностранных дел РФ
- США и РФ обсудили возможность совместной работы
Государственный секретарь США Марко Рубио лично поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом официально сообщается на сайте правительства США.
Рубио и Лавров обсуждали завершение войны в Украине. Как утверждается, это стало продолжением разговора президента США Дональда Трампа с российским диктаторов Владимиром Путиным.
"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа прекращению конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о том, что американская делегация отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с представителями из РФ. Украина не была приглашена на эти переговоры.
Переговоры по Украине - последние новости
Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.
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