Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

Марко Рубио обсуждал с Сергеем Лавровым вопросы, которые касаются Украины.

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Разговор Марко Рубио и Сергея Лаврова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Что известно:

Госсекретарь США поговорил с министром иностранных дел РФ

США и РФ обсудили возможность совместной работы

Государственный секретарь США Марко Рубио лично поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом официально сообщается на сайте правительства США.

Рубио и Лавров обсуждали завершение войны в Украине. Как утверждается, это стало продолжением разговора президента США Дональда Трампа с российским диктаторов Владимиром Путиным.

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"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа прекращению конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская делегация отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с представителями из РФ. Украина не была приглашена на эти переговоры.

Переговоры по Украине - последние новости

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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