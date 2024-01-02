"Будет катастрофа, если "Кинжал" ударит по Киеву": Залужный обратился к Западу

Главнокомандующий ВСУ обратился к партнерам и призвал предоставить больше систем Patriot.

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В Киеве была бы катастрофа, если бы был удар кинжалом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, МО РФ

Российские оккупанты выпустили по Украине 10 аэробалистических ракет "Кинжал". Если бы хоть одна такая ракета ударила по Киеву, то последствия были бы катастрофическими. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что украинским силам ПВО удалось сбить все эти ракеты. В то же время он отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot.

"Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Это рекорд. Если бы ракеты поразили цель, то последствия были бы катастрофическими. Нет оснований полагать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним", - написал Залужный.

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Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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