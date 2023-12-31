Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

Российские оккупанты 9 раз пытались штурмовать позиции ВСУ, но все безуспешно.

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Россияне пытались выбить ВСУ из важных плацдармов / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытались "выбить" украинских военных с важных плацдармов на левобережье Днепра. Об этом сообщает Генштаб.

В течение суток враг совершил девять штурмовых атак, но осуществить задуманное им не удалось.

"Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери", - говорится в сообщении.

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Всего в течение суток произошло 42 боевых столкновения.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ в сложной ситуации с ненадежным тылом, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, обстановка остается тяжелой, оккупанты пытаются выбить оттуда украинские войска.

В Силах обороны раскрыли детали ситуации на левобережье Херсонщины – Наталья Гуменюк опровергла заявление Путина о якобы уничтожении ВСУ в Крынках. Когда оккупанты говорят о своих "успехах", на практике происходит обратное.

ВСУ отразили штурмы россиян на левобережье Херсонщины, сообщили в пресс-центре Сил обороны Юга Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по позициям оккупантов.

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