"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

Украинские военные уничтожили российских оккупантов дронами, артиллерией и взрывчаткой.

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ВСУ одержали тактическую победу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Украинские военные смогли одержать "красивую тактическую победу" возле Купянска. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Оккупанты хотели зайти в Синьковку Харьковской области и оттуда продвигаться в сторону Купянска. Однако вражеские солдаты получили по зубам и не смогли осуществить задуманное.

"Вражеские войска не смогли даже подойти к нашим позициям. Враг и его техника были уничтожены - дронами, артиллерией и минно-взрывными заграждениями. Да-да, заграждения были сделаны. То есть врага в очередной раз остановили. Потому что это одно из направлений активного вражеского наступления", - написала Маляр.

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Она отметила, что остановить врага удалось благодаря командной работе ОСУВ Хортица.

Угроза наступления на Харьков

Оккупанты России до конца 2026 года" хотят" захватить Запорожье, Днепр и Харьков, сообщил немецкий репортер Bild Юлиан Репке, ссылаясь на свои источники в разведке Германии. По его словам, российские войска до конца 2024 года "намерены" выйти на реку Оскол в Харьковской области и дальше наступать на востоке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на вопрос об угрозах захвата Харькова, Днепра и Запорожья заявил, что такая аналитическая информация не является его компетенцией. По этим вопросам работают другие люди.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - подчеркнул Залужный.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что Россия "хочет" взять важный пункт возле Купянска и может рискнуть пойти на Харьков. Оккупационные войска России учитывают ошибки весны прошлого года, однако силы обороны Украины готовы к таким вызовам, сказал Олег Синегубов.

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