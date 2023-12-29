УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2023, 17:05
Украинские военные уничтожили российских оккупантов дронами, артиллерией и взрывчаткой.
ВСУ, российские оккупанты
ВСУ одержали тактическую победу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Украинские военные смогли одержать "красивую тактическую победу" возле Купянска. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Оккупанты хотели зайти в Синьковку Харьковской области и оттуда продвигаться в сторону Купянска. Однако вражеские солдаты получили по зубам и не смогли осуществить задуманное.

"Вражеские войска не смогли даже подойти к нашим позициям. Враг и его техника были уничтожены - дронами, артиллерией и минно-взрывными заграждениями. Да-да, заграждения были сделаны. То есть врага в очередной раз остановили. Потому что это одно из направлений активного вражеского наступления", - написала Маляр.

видео дня

Она отметила, что остановить врага удалось благодаря командной работе ОСУВ Хортица.

Угроза наступления на Харьков

Оккупанты России до конца 2026 года" хотят" захватить Запорожье, Днепр и Харьков, сообщил немецкий репортер Bild Юлиан Репке, ссылаясь на свои источники в разведке Германии. По его словам, российские войска до конца 2024 года "намерены" выйти на реку Оскол в Харьковской области и дальше наступать на востоке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на вопрос об угрозах захвата Харькова, Днепра и Запорожья заявил, что такая аналитическая информация не является его компетенцией. По этим вопросам работают другие люди.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - подчеркнул Залужный.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что Россия "хочет" взять важный пункт возле Купянска и может рискнуть пойти на Харьков. Оккупационные войска России учитывают ошибки весны прошлого года, однако силы обороны Украины готовы к таким вызовам, сказал Олег Синегубов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск вторжение России Анна Маляр
Реклама

Главное за день

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:48 Мир
"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

17:05 Украина
У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

16:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

17:05

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
16:51

Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

16:48

Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу

16:42

Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

16:34

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

Реклама
16:27

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

Реклама
14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

Реклама
11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять