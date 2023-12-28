"Не можем превращаться в РФ": омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации

Дмитрий Лубинец заявил, что это законопроект нарушает саму Конституцию.

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Омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, X (Twitter)/Дмитрий Лубинец

В Украине продвигают новый законопроект о мобилизации. Нормы, которые содержатся в нем, нарушают саму Конституцию Украины, ограничивая права человека. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен планирует официально выдвигать возражения.

"В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет происходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина, а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете. Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы (Офис омбудсмена – ред.) тщательно будем его изучать и я буду делать свои возражения", – сказал Лубинец. видео дня

Он возмущен тем, что в новом законопроекте хотят запретить людям, уклонившимся от мобилизации, проводить операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств. Лубинец заявил, что это является прямым нарушением Конституции, ведь человек не может быть ограничен в своих правах.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – пояснил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что с таким законопроектом Украина будет становиться похожей на РФ и прекратит быть правовым государством.

"Мы не можем дойти до того же состояния, что воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится прямо в бумажку", – подытожил Лубинец.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Согласно документу, изменения затронут даже категории людей, которых могут мобилизовать. Так, например, после подписания этого законопроекта, в Украине смогут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

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