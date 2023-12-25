Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

Теперь появится электронный кабинет военнообязанного, права уклонистов урежут, а повестки будут вручаться по-новому.

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ТЦК, ВСУ, военкомат, призыв / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Теперь появится электронный кабинет военнообязанного, права уклонистов урежут, а повестки будут вручаться по-новому.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Основные положения:

Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважительные причины для неприбытия - препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены;

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Во время мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК;

Новые обязанности граждан: регистроваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке;

Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных;

Новация по отсрочке:

для 1 и 2 группы инвалидности. 3 группу убрали;

отсрочка для женщин - если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины;

отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады - все прошлые созывы подлежат мобилизации;

отсрочка для студентов только дневной или дуальной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам;

отсрочка для педработников и научных сотрудников, только если они работают на полную ставку.

базовая военная служба вводится для всех граждан младше 25 лет. Она будет длится до 5 месяцев. От ее прохождения освобождаются инвалиды, те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, которые прошли военную подготовку до получения гражданства Украины.

На сельсоветы, поселковые и горсоветы возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК. Кроме того, сельские, поселковые и горсоветы должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты;

Местные госадминистрации получают новое полномочие - оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части.

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