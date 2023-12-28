Освободят ли ВСУ все территории в 2024 году: два сценария полковника

Олег Жданов считает, что ВСУ смогут освободить все оккупированные территории лишь в случае, если Запад передаст все необходимое вооружение.

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ВСУ смогут выйти на границы 1991 года в следующем году / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Главред

­­­­Украинские военные могут выйти на границы 1991 года в 2024 году. Однако это будет возможно лишь в том случае, если у Украины будет весь комплект современных вооружений. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Этот сценарий является оптимистичным. Если же Запад не передаст Украине необходимое оружие, то надеяться на реализацию этого сценария не стоит.

"Оптимистичный сценарий – это выход на границы 1991 года в 2024 году. При наличии всего комплекта современных вооружений. Пессимистичный – это освобождение Крыма до конца 2024 года, и всё", - сказал Жданов.

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Что поможет выйти на границы 1991 года

Чтобы уже в 2024 году освободить все оккупированные территории и выйти на границы 1991 года, необходимо получить от Запада современное вооружение. Это поможет совершить технологический рывок.

"Железо" побеждает "мясо". Если нам дадут современное вооружение, мы сможем противостоять российским войскам. А это имеется в виду и авиация, и системы радиоэлектронной борьбы, и ракеты дальностью 300 км и более, и те же танки, но в современной версии … Если дадут современное вооружение, тогда проблем не будет – тогда даже дистанционно мы будем сносить логистику, тылы и передний край противника, добиваясь огневого преимущества", - говорит Жданов.

Он отметил, что сейчас ВСУ с трудом могут противостоять вражеской артиллерии. Получается это сделать благодаря точности работы западной артиллерии, которая превосходит российскую. В то же время враг превосходит Украину в 2,5 раза по боеприпасам.

Жданов добавил, что западные партнеры могут повлиять на ход боевых действий, ведь Украина полностью зависит от военной помощи.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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