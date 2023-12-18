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Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 14:49
Источники в немецкой разведке раскрыли планы РФ на войну до конца 2026 года.
Залужный
Валерий Залужный оценил планы оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, radiosvoboda.org

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ответил на вопрос о вероятности нового наступления оккупантов РФ и угрозах для Харькова, Днепра и Запорожья.

Он заявил о том, что не будет комментировать соответствующую публикацию немецкого издания Bild, где были изложены такие планы, пишет РБК-Украина.

В ответ на просьбу прокомментировать эту публикацию со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у России есть среднесрочный план захвата украинских территорий до конца 2026 года, главком ВСУ отметил, что за этот вопрос отвечают другие люди.

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"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - ответил Залужный.

Планы оккупантов РФ: версия Bild

Ранее немецкий репортер Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке рассказал о среднесрочном российском плане на войну до конца 2026 года. Согласно этому плану:

  • до конца 2024 года - оккупанты намерены полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в пределах Харьковской области;
  • до конца 2026 года - захватить обширные территории на востоке, в том числе крупные города Запорожье, Днепр и Харьков;
  • на юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.
Screenshot
/ bild.de

Ранее сообщалось об угрозе наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина. Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

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новости Харькова военная агрессия РФ Валерий Залужный война России и Украины
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