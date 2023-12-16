Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина и назвали цель

Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

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Враг активно атакует под Купянском - Сухопутные войска ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 14-я ОМБр

Оккупационные войска России не отказались от своих планов по захвату Купянска Харьковской области. Город им нужен для того, чтобы сделать плацдарм для дальнейшего наступления на запад региона. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что силы обороны Украины за минувшие сутки отразили 9 вражеских атак в районе Синьковки, которую россияне хотят захватить с целью дальнейшего наступления на Купянск.

По словам военного, Купянск им нужен для того, чтобы получить плацдарм для дальнейшего продвижения в Харьковской области.

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"Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери, которые несет. Потери там достаточно серьезные....Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Конечно технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери", - подчеркнул Владимир Фитьо.

Ситуация в районе Купянска

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

Россияне готовят новое наступление на Купянск, говорил Владимир Фитьо. По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ для захвата города.

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