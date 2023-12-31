Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

Российские оккупанты пытаются вбить клин со стороны Степного.

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Россияне пытаются обойти Авдеевку со стороны Степного / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Авдеевку в Донецкой области. Они сменили тактику и пытаются малыми группами обойти город к северо-западу от степного. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин.

Враг атакует украинских военных в направлении Авдеевского коксохимического завода и Степного. Оккупанты пытаются вбить между ними клин. В то же время Лазуткин отметил, что серьезных продвижений врага на Авдеевском направлении не наблюдается.

"Они будто вирус, раковая опухоль все равно распространяются по украинским территориям ... После того, как они понесли серьезные потери в бронетехнике, они решили явно уменьшить свои потери, и атакуют в направлении Степного, в направлении Авдеевского коксохима, пытаются вбить клин между ними", – сказал Лазуткин.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что очень активные бои продолжаются под Марьинкой. Там оккупанты даже заходили на позиции украинских военных. Несмотря на огромные потери, враг пытается подтягивать свои резервы.

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"Враг пару раз пытался захватить, даже забегал на наши позиции, но мы его оттуда выбивали. То есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом", – рассказал Штупун.

Ситуация на фронте

Напомним, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что украинские военные могут потерять Марьинку полностью и ВСУ только достраивают вторую линию обороны. Он добавил, что из города точно придется выходить.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, может ли потеря Марьинки привести к новому наступлению РФ. Враг начал наступательные действия не в самый лучший период – осень, зима, поэтому в этих наступательных действиях нет объективного смысла.

Есть и другое горячее направление. РФ атакует под Купянском и Авдеевку. Бойцы ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, оккупанты атакуют на Восточном фронте, рассказали в Генеральном штабе.

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