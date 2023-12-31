Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

Российские оккупационные войска пытаются захватить Синьковку под Купянском Харьковской области и Авдеевку в Донецкой области. Темпы наступательных действий немного снизились. ВСУ расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области. Об этом заявили в Генеральном штабе.
В сводке Генштаба говорится о том, что за минувшие сутки произошло 54 военных столкновения. Восемь – в районе Синьковки Купянского района Харьковской области.
Где атакуют войска РФ
В сообщении указано, что число штурмов оккупантов несколько уменьшилось в сравнении с предыдущими неделями. Однако вражеские силы по-прежнему пытаются взять Синьковку в Купянском районе и Авдеевку.
Левобережье Херсонщины
На левом берегу Днепра на Херсонщине бойцы сил обороны Украины расширяют плацдарм. Оккупанты 13 раз за сутки пытались штурмовать позиции украинских войск, однако не достигли успехов.
Война России против Украины
Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков, сказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне хотят захватить Синьковку для блокирования Купянска.
ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой, рассказал журналист Юрий Бутусов. Успехов добилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
ВСУ очень трудно удерживать позиции на левобережье Херсонщины, рассказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Враг атакует преимущественно пехотными штурмами.
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