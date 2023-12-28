ВСУ очень трудно удерживать позиции: на Херсонщине враг атакует 'мясными штурмами'

За минувшие сутки украинским военным удалось отбить 13 вражеских атак на Херсонщине.

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Ситуация на Херсонщине тяжелая / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что на Левобережье Херсонщины ситуация остается напряженной.

"ВСУ очень тяжело удается удерживать позиции. Все штурмы, которые применяет враг преимущественно являются пешими, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники, потому что она очень плотными рядами стоит сожжена вокруг этого рубежа и демонстрирует врагу что будет с ним, когда он продвинется немного дальше", - отметила в эфире телеканала "Еспресо".

По ее словам, за минувшие сутки украинским военным удалось отбить 13 вражеских атак, в результате чего россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.

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"Преимущественно атаки проводятся мясными штурмами бойцов типа роты "z", которые перебрасываются время от времени на наше направление. Поскольку техника больше нужна на восточном, Авдеевском направлении, - враг направляет ее туда", - добавила она.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Напомним, что на Левобережье Херсонщины РФ пытается выбить ВСУ и нарывается на удары. Российские оккупационные войска провели 23 безуспешных атаки позиций ВСУ - враг понес значительные потери, сказали в Генеральном штабе.

Россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца. Силы ПВО результативно работают над областным центром. Однако, оккупанты атакуют массово, в том числе по инфраструктурным объектам.

Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине. По мнению аналитиков, после того как россияне решили перебросить свою дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр, в ВСУ появится возможность для ее уничтожения.

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