ВСУ очень трудно удерживать позиции: на Херсонщине враг атакует 'мясными штурмами'

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что на Левобережье Херсонщины ситуация остается напряженной.
"ВСУ очень тяжело удается удерживать позиции. Все штурмы, которые применяет враг преимущественно являются пешими, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники, потому что она очень плотными рядами стоит сожжена вокруг этого рубежа и демонстрирует врагу что будет с ним, когда он продвинется немного дальше", - отметила в эфире телеканала "Еспресо".
По ее словам, за минувшие сутки украинским военным удалось отбить 13 вражеских атак, в результате чего россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.
"Преимущественно атаки проводятся мясными штурмами бойцов типа роты "z", которые перебрасываются время от времени на наше направление. Поскольку техника больше нужна на восточном, Авдеевском направлении, - враг направляет ее туда", - добавила она.
Ситуация на Херсонщине: что известно
Напомним, что на Левобережье Херсонщины РФ пытается выбить ВСУ и нарывается на удары. Российские оккупационные войска провели 23 безуспешных атаки позиций ВСУ - враг понес значительные потери, сказали в Генеральном штабе.
Россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца. Силы ПВО результативно работают над областным центром. Однако, оккупанты атакуют массово, в том числе по инфраструктурным объектам.
Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине. По мнению аналитиков, после того как россияне решили перебросить свою дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр, в ВСУ появится возможность для ее уничтожения.
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