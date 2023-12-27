'Стремится захватить всю Украину': эксперт раскрыл оккупационные планы России

В интервью Главреду журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, стремится ли Россия захватить всю Украину или только восточные регионы.
"А вот на этот вопрос конкретно ответил Путин, который сказал примерно следующее: Там Польша спит и видит, как бы оторвать свои земли от Украины. А остальное - это наша добыча. Здесь я лишь использовал риторику Кремля", - отметил Сотник.
Эксперт заявил, что в России они сами обо всем говорят открыто, не надо даже заглядывать в секретные документы.
"Болтают об этом как в самом Кремле, так и за его пределами", - добавил он.
Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что генерал-разведчик рассказал о колоссальном успехе ВСУ. Генерал-разведчик отметил, что пытаясь наступать на востоке Украины, россияне уже потеряли убитыми и ранеными более 10 полноценных военных бригад.
Уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте. У ВСУ может появиться возможность свободных действий в Ближних тыловых районах правого берего Херсонщины и, конечно, на Левобережье тоже. Об этом сообщили в Институте изучения войны.
ВСУ захватили позиции РФ под Бахмутом. Поля вокруг Бахмута "засеяны" телами уничтоженных оккупантов, рассказал командир расчета станкового противотанкового гранатомета ВСУ.
Больше военных новостей:
- "Обеспечат нашу потребность": Залужный рассказал об электронных повестках
- ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота РФ-Минобороны Британии
- "2025 год для них критический": Ягун дал прогноз, сколько еще РФ может вести войну