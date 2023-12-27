'Стремится захватить всю Украину': эксперт раскрыл оккупационные планы России

Эксперт рассказал Главреду о вероятных планах России на захват территории Украины.

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Сотник рассказал планы оккупации РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВСУ

В интервью Главреду журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, стремится ли Россия захватить всю Украину или только восточные регионы.

"А вот на этот вопрос конкретно ответил Путин, который сказал примерно следующее: Там Польша спит и видит, как бы оторвать свои земли от Украины. А остальное - это наша добыча. Здесь я лишь использовал риторику Кремля", - отметил Сотник.

Эксперт заявил, что в России они сами обо всем говорят открыто, не надо даже заглядывать в секретные документы.

"Болтают об этом как в самом Кремле, так и за его пределами", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что генерал-разведчик рассказал о колоссальном успехе ВСУ. Генерал-разведчик отметил, что пытаясь наступать на востоке Украины, россияне уже потеряли убитыми и ранеными более 10 полноценных военных бригад.

Уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте. У ВСУ может появиться возможность свободных действий в Ближних тыловых районах правого берего Херсонщины и, конечно, на Левобережье тоже. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

ВСУ захватили позиции РФ под Бахмутом. Поля вокруг Бахмута "засеяны" телами уничтоженных оккупантов, рассказал командир расчета станкового противотанкового гранатомета ВСУ.

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