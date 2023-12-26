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"Обеспечат нашу потребность": Залужный рассказал об электронных повестках

Юлия Закрепа
26 декабря 2023, 16:23обновлено 26 декабря, 16:53
Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.
'Обеспечат нашу потребность': Залужный рассказал об электронных повестках
Залужный прокомментировал электронные повестки / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Сегодня, 26 декабря, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попунктно прокомментировал свежий законопроект о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал на идею электронных повесток и их назначения для Вооруженных сил Украины.

Залужный подчеркнул, что электронные повестки - это не предложение Генштаба или вооруженных сил, ведь они никак не могут оценить, возможно ли это, передает "Радио Свобода"

Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

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"Мы армия. Мы Вооруженные Силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти", - отметил он.

'Обеспечат нашу потребность': Залужный рассказал об электронных повестках
Залужный отреагировал на электронные повестки / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Залужный прокомментировал электронные повестки:

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от" Слуги народа " Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить на три категории, кого могут призвать в войска во время мобилизации.

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война в Украине ВСУ повестка Валерий Залужный
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