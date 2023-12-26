ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота РФ - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что удар украинских сил по российскому военному кораблю в оккупированном Крыма в ночь на 26 декабря свидетельствует о том ,что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик"
"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение, и новая коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - написал Шаппс в соцсети X.
Напомним, что Россия заявила об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму. Российское Минобороны отчитывается о якобы уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24М во время атаки на Крым ночью 26 декабря.
В Крыму уничтожили российский десантный корабль Новочеркасск. Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль Новочеркасск, сообщил командующий Олещук.
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