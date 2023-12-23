В Крыму - взрывы, Керченский мост был перекрыт: что происходит

В поселке Черноморское в оккупированном Крыму прогремел громкий взрыв. Над Севастополем летали самолеты.

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Над Крымским мостом - дымовая завеса / Фото: t.me/Crimeanwind

В субботу, 23 декабря, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Керченский мост перекрывали, оккупанты накрыли его дымовой завесой.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, пуски ракет были зафиксированы под Джанкоем - там работала система ПВО оккупантов.

"О пролете ракеты над Красноперекопским районом сообщают наши подписчики. Что это, работа росПВО или атака на украинские города, пока непонятно", - говорится в сообщении.

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В Севастополе звучали звуки сирены воздушной тревоги, потом над городом летали самолеты.

Крымский мост перекрывали для проезда / Фото: t.me/Crimeanwind

Позже "Крымский ветр" сообщил, что в поселке Черноморское прогремел громкий взрыв.

Отметим, в ряде областей Украины также объявлялась воздушная тревога. В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.

Освобождение Крыма

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.

Военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, переносятся на следующий.

"Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма. И выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий", - сказал он.

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