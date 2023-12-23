В Крыму - взрывы, Керченский мост был перекрыт: что происходит

В субботу, 23 декабря, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Керченский мост перекрывали, оккупанты накрыли его дымовой завесой.
Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, пуски ракет были зафиксированы под Джанкоем - там работала система ПВО оккупантов.
"О пролете ракеты над Красноперекопским районом сообщают наши подписчики. Что это, работа росПВО или атака на украинские города, пока непонятно", - говорится в сообщении.
В Севастополе звучали звуки сирены воздушной тревоги, потом над городом летали самолеты.
Позже "Крымский ветр" сообщил, что в поселке Черноморское прогремел громкий взрыв.
Отметим, в ряде областей Украины также объявлялась воздушная тревога. В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.
Освобождение Крыма
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.
Военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, переносятся на следующий.
"Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма. И выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий", - сказал он.
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