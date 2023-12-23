Контранступление ВСУ 2024: Свитан назвал приоритетное направление

Вооруженные силы Украины смогут усилить наступление в 2024 году только с помощью поставок основных видов вооружения и дальних средств поражения – авиации и ракет с дальностью более 100 миль. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
"Если в достаточном количестве не будет авиации, дальнобойных ракет, то скорость движения украинской армии будет больше той, что была в этом году. Это объективные причины, связанные с определенным противостоянием с россиянами, количеством определенных сил и средств самих россиян", - сказал эксперт.
Свитан заявил, что наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, просто переносятся на следующий.
"Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма. И выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий", - сказал Свитан.
Что будет происходить на восточном фронте
Восточный фронт в следующем году будет пребывать в таком же режиме, как и сейчас. По его словам, нет смысла освобождать Донецкий регион, пока в тылу находится крымская группировка - в любой момент она может выйти и ударить, как это было в прошлом году.
"А потому следующий 2024 год – это год Крыма. Освобождение Донбасса – это 2025 год, не раньше", - резюмировал Свитан.
Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о планах Украины на 2024 год:
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Контрнаступление ВСУ в 2024 году
Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ, пишет Welt. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный воздерживается от комментариев по поводу военных планов, включая любые заявления о запланированном новом контрнаступлении на 2024 год.
"Ситуация на фронте не патовая. Это война, я не могу сказать, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный, комментируя материал немецкого издания Welt.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.
Другие новости:
- РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовиться
- "Придется прикрываться Днепром": Свитан назвал 2 сценария войны на 2024 год
- "Лезут с трех направлений с большим количеством техники": под Авдеевкой тяжелая ситуация