Контранступление ВСУ 2024: Свитан назвал приоритетное направление

Нет смысла освобождать Донбасс, пока в тылу находится крымская группировка, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать инициативу на поле боя в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Вооруженные силы Украины смогут усилить наступление в 2024 году только с помощью поставок основных видов вооружения и дальних средств поражения – авиации и ракет с дальностью более 100 миль. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Если в достаточном количестве не будет авиации, дальнобойных ракет, то скорость движения украинской армии будет больше той, что была в этом году. Это объективные причины, связанные с определенным противостоянием с россиянами, количеством определенных сил и средств самих россиян", - сказал эксперт.

Свитан заявил, что наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, просто переносятся на следующий.

"Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма. И выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий", - сказал Свитан.

Что будет происходить на восточном фронте

Восточный фронт в следующем году будет пребывать в таком же режиме, как и сейчас. По его словам, нет смысла освобождать Донецкий регион, пока в тылу находится крымская группировка - в любой момент она может выйти и ударить, как это было в прошлом году.

"А потому следующий 2024 год – это год Крыма. Освобождение Донбасса – это 2025 год, не раньше", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о планах Украины на 2024 год:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ в 2024 году

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ, пишет Welt. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный воздерживается от комментариев по поводу военных планов, включая любые заявления о запланированном новом контрнаступлении на 2024 год.

"Ситуация на фронте не патовая. Это война, я не могу сказать, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный, комментируя материал немецкого издания Welt.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.

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