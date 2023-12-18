'Не могу говорить, потому что будет шоу': Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

Валерий Залужный прокомментировал информацию немецкого издания Welt о планах контрнаступления Украины на 2024 год.

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Залужный прокомментировал информацию о подготовке контрнаступления в 2024 году / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный воздерживается от комментариев по поводу военных планов, включая любые заявления о запланированном новом контрнаступлении на 2024 год. Об этом он заявил во время разговора с журналистами, сообщает РБК.

"Ситуация на фронте не патовая. Это война, я не могу сказать, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный комментируя материал немецкого издания Welt.

Недавно немецкое издание Welt опубликовало статью, в которой говорится, что Валерий Залужный намерен организовать новое контрнаступление в 2024 году, и для этого Украина уже готовит ресурсы.

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Журналисты сосредоточили внимание на том, что военные ВСУ удерживают контрольный пункт на левом берегу Днепра в Херсонской области и постоянно расширяют его. От этого пункта до Крыма всего 60 километров. Эта позиция может быть отправной точкой для направления к полуострову, и для поддержки такого наступления необходимы истребители, вертолеты и дроны.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала боевые действия на левом берегу Херсонской области.

На левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска сконцентрировали несколько десятков тысяч своих военных и большое количество техники. Однако ВСУ продолжают мужественно удерживать свои позиции там. Продолжается контрбатарейная борьба.

Украинские войска проводят бои с российскими оккупационными войсками в Крынках, Херсонской области на левом берегу Днепра. По сообщению американского Института изучения войны, россияне якобы выбили украинские войска с неопределенных позиций возле поселка, но ВСУ могут иметь позиции в других районах.

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