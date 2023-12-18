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Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опрос

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 12:38
Абсолютное доверие в обществе сохраняют ВСУ – как и год назад, так и сейчас 96%.
Зеленский, Залужный, ВСУ
Стали известны лидеры рейтинга доверия украинцев / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua, 37 отдельная бригада морской пехоты

В Украине доля граждан, доверяющих Вооруженным силам, президенту и главкому ВСУ остается на высоком уровне, говорится в результатах исследования, проведенного с 29 ноября по 9 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Лидеры народного доверия

Отметим, что в доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет преимущественное доверие среди украинской общественности: сейчас 62% доверяют президенту, не доверяют – 18%; в декабре 2022 года доверяли 84%, не доверяли 5%. Результаты опроса опубликованы на сайте КМИС.

В то же время абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы – как в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, не доверяют всего 4%.

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Большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и Зеленскому, и Залужному. Только 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют Зеленскому, и только 1% доверяют Зеленскому, но не доверяют Залужному.

Несколько снизилось доверие к Службе безопасности Украины, однако сейчас большинство украинцев доверяют ей – 58% против 16% (в декабре 2022 года было 63% против 9%). В то же время, более существенно снизилось доверие к полиции – с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие возросло с 14% до 29%).

В Украине сохраняется высокое доверие к волонтерам – 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Кто теряет доверие украинцев

Доля доверия к Верховной Раде снизилась с 35% в декабре 2022 года до 15%, а доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%,

Вместе с тем доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие выросло с 19% до 44%.

Критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам: только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют соответственно 61% и 64%. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам – 21%, но было гораздо меньше (вдвое) тех, кто не доверял им.

Значительно потеряли доверие украинские СМИ, чьи показатели доверия вернулись к уровню декабря 2021 года: за последний год с 57% до 29% стало меньше доверяющих украинским СМИ (с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

Кроме того, стабильно теряет доверие общественности церковь: между декабрем 2021 и декабрем 2022 года доверие к ней снизилось с 51% до 44%, между декабрем 2022 года и декабрем 2023 года – с 44% до 38%.

  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua
  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua
  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua
  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua
  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua
  • Динамика доверия отдельным институтам
    Динамика доверия отдельным институтам kiis.com.ua

Что известно об опросе КМИС

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей близких к 50% и 1,5% для показателей близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

Ранее сообщалось, что в Украине выросло количество тех, кто готов отказаться от территорий. Количество украинцев, которые готовы отказаться от некоторых территорий, становится больше.

Напомним, в Украине провели опрос среди населения, чтобы узнать, хотят ли граждане страны продолжать боевые действия. Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев уверены, что при хорошей поддержке Запада Украина способна достичь желаемого результата в борьбе против России. Таких мнений - 87% из всех опрошенных.

Помимо этого, полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года. Несмотря на сложности и риск снижения западной помощи, больше половины украинцев готовы продолжать бороться с российскими оккупантами.

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ВСУ Владимир Зеленский социологический опрос Валерий Залужный война России и Украины
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