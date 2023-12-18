УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точку

Анна Ярославская
18 декабря 2023, 12:26
Нападки на Залужного или армейское руководство могут спровоцировать множество неприятных вопросов к "слугам народа".
Тарас Загородний, ВСУ, Майдан
Тарас Загородний оценил угрозу нового Майдана в Украине в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Существует серьезный риск того, что в 2024 году украинское общество поднимется на массовый протест. Впрочем, вряд ли это будет новый Майдан. Скорее всего вырастет запрос на выборы. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в первую очередь, такой протест будет связан с армией.

"Например, безумные нападки на Залужного или армейское руководство известной депутатки Безуглой могут спровоцировать множество неприятных вопросов к "слугам народа". "Слуги" должны понимать риски, которые создаёт для них эта депутатка, которая до сих пор остаётся в их фракции", - сказал Загордний.

Эксперт считает, что люди вряд ли выйдут на Майдан.

"Но это вполне может быть реализовано в виде роста запроса на выборы. Такой точкой может стать, например, увольнение Залужного", - отметил Загородний.

Он добавил: "Политики должны понимать, что Залужный – это уже национальный миф нашего государства, я бы даже сказал, государствообразующий миф. Доверие к Залужному как среди армейского руководства, так и среди украинцев достаточно велико, ему доверяют больше, чем кому-либо другому. И Залужный олицетворяет армию".

"Когда политики думают, что можно "прокрутить фарш назад" и поставить армию на место, они ошибаются – уже не получится. В случае, если встанет выбор между политиками и армией, люди выберут армию", - сказал Загородний.

Он напомнил, что в украинском обществе доверие к армии на уровне 97%, на втором месте в этом рейтинге – СБУ. При этом уровень доверия к Верховной Раде составляет лишь 5%.

"Сомневаюсь, что в Украине будет Майдан, но консолидация общества в требовании передать власть военным вполне возможна. Причём очень вероятно, что это может быть реализовано", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Выборы в Украине

В вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает глава государства.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что в Конституции прописано: президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. Также, согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Тарас Загородний новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

13:01 Украина
Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:44 Украина
Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опрос

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опрос

12:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

Реклама
11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Реклама
09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

06:28

Про бумажный ад, который выедает душу защитникамнение

04:37

Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

03:33

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

03:00

У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

02:35

Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

02:05

Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

01:34

От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

00:04

Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

17 декабря, воскресенье
23:58

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

22:44

"Можем сказать на эмоциях": Решетник впервые высказался про развод с женой

Реклама
22:40

Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

22:17

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:11

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

21:09

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Быку - популярность, Коню - потребность в помощи

21:01

Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответилаВидео

21:01

Помогли Украине уничтожить Су-25: россияне собственноручно сбили свой истребитель

20:48

Церковный праздник 18 декабря: почему сегодня нельзя пить алкоголь и есть мясо

20:39

В кабинете Залужного нашли прослушку: стали известны детали

20:35

Виталий Портников. Залужный готовит новое наступлениеВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять