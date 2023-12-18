Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точку

Нападки на Залужного или армейское руководство могут спровоцировать множество неприятных вопросов к "слугам народа".

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Тарас Загородний оценил угрозу нового Майдана в Украине в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Существует серьезный риск того, что в 2024 году украинское общество поднимется на массовый протест. Впрочем, вряд ли это будет новый Майдан. Скорее всего вырастет запрос на выборы. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в первую очередь, такой протест будет связан с армией.

"Например, безумные нападки на Залужного или армейское руководство известной депутатки Безуглой могут спровоцировать множество неприятных вопросов к "слугам народа". "Слуги" должны понимать риски, которые создаёт для них эта депутатка, которая до сих пор остаётся в их фракции", - сказал Загордний.

Эксперт считает, что люди вряд ли выйдут на Майдан.

"Но это вполне может быть реализовано в виде роста запроса на выборы. Такой точкой может стать, например, увольнение Залужного", - отметил Загородний.

Он добавил: "Политики должны понимать, что Залужный – это уже национальный миф нашего государства, я бы даже сказал, государствообразующий миф. Доверие к Залужному как среди армейского руководства, так и среди украинцев достаточно велико, ему доверяют больше, чем кому-либо другому. И Залужный олицетворяет армию".

"Когда политики думают, что можно "прокрутить фарш назад" и поставить армию на место, они ошибаются – уже не получится. В случае, если встанет выбор между политиками и армией, люди выберут армию", - сказал Загородний.

Он напомнил, что в украинском обществе доверие к армии на уровне 97%, на втором месте в этом рейтинге – СБУ. При этом уровень доверия к Верховной Раде составляет лишь 5%.

"Сомневаюсь, что в Украине будет Майдан, но консолидация общества в требовании передать власть военным вполне возможна. Причём очень вероятно, что это может быть реализовано", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Выборы в Украине

В вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает глава государства.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что в Конституции прописано: президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. Также, согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.

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