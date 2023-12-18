Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

По словам генерала, россияне продолжают наносить удары по позициям Сил обороны на Таврическом направлении, однако наши воины стойко держат оборону.

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Генерал Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Силам обороны Украины на Таврическом направлении удалось уничтожить и повредить более 100 единиц российской техники. Об этом в своем телеграмме сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уничтожено 60 единиц военной техники оккупантов. В частности, 10 танков, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 20 автомобилей, 1 единицу спецтехники. Еще 50 единиц техники врага повреждены", - отметил Александр Тарнавский.

По его словам, российские оккупанты продолжают штурмовые действия на Таврическом направлении с привлечением пехоты, бронетехники и авиации.

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Он также добавил, что в течение последних суток в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" произошло 38 боевых столкновений. Всего противник нанес по позициям Сил обороны 11 авиаударов и совершил 691 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага в живой силе составили 491 человек. 6 оккупантов сдались в плен", - резюмировал Александр Тарнавский.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска достигли ограниченных успехов в районе Авдеевки Донецкой области. Ситуация вокруг города остается напряженной. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Виталий Барабаш.

Аналитическая группа Frontelligence Insight отметила, что российские оккупационные войска пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области. Они проводят штурм, используя значительные человеческие ресурсы и военную технику. Однако им пока не удалось захватить город. Украинские защитники удачно держат оборону и смогли уничтожить пять батальонов оккупантов, которые пытались окружить и отрезать украинский гарнизон в Авдеевке.

Военный эксперт Алексей Гетман указывает на то, что с октября когда начались активные бои за Авдеевку в Донецкой области, российская оккупационная армия понесла большие потери, примерно 13 тысяч солдат. Однако эта цифра может быть даже больше.

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