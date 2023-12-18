'Отправляют на убой раненых и хромых': в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

В РФ жалуются, что 300-ых оккупантов, вместо того, чтобы вывезти в госпитали, отправляют "на убой".

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В РФ взбунтовались родственники мобилизованных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/modmilby

В соцсетях появилось видеообращение жен мобилизованных из Ульяновской, Самарской и Кировской областей, которые участвуют в захватнической войне РФ против Украины.

По их словам, с последнего штурма оккупантов "вернулась лишь часть", среди оставшихся в живых — много раненых, им не оказывают медпомощи, и более того, отправляют в штурмовые отряды, "откуда нет выхода живыми", пишет Telegram-канал Astra.

"Мой муж вчера ночью вернулся с задания. А завтра утром и раненых, и хромых, и неходячих отправляют вновь на задание. И они ничего не могут сделать. Наши бойцы физически ранены и морально подавлены и истощены. Наши мужчины не мишени для дронов", — говорят жены оккупантов РФ на видео.

видео дня

Еще одна родственница рассказала, что ее супруг после возвращения с последнего штурма не чувствует ног: "Его должны были госпитализировать, но возможно, все отменится, потому что 16 декабря ему объявили, что он будет прикреплен к батальону "Сармат" и пойдет на штурм. Я прошу максимальной помощи вышестоящего руководства, помогите мужу. Это просто невозможно. Он нужен своим детям. Я вас умоляю, сохраните жизнь моему супругу, дайте ему просто встать на ноги".

"Сегодня уже снова отправили на штурм, причём отправляют всех, кто может и кто не может (у одного ноги отказывают после травмы позвоночника, у другого рука не работает, у третьего один глаз не видит). Поэтому и пошла волна недовольства, что 300-ых, вместо того, чтобы вывезти в госпитали, отправляют на убой!", — пишет еще одна из жен мобилизованных в соцсетях.

Добавим, что жены российских мобилизованных, которые проходят службу в в/ч 45863 армии страны-оккупанта РФ в поселке Рощинский Самарской области, жалуются лишь на то, что их мужей кремлевская верхушка использует как пушечное мясо, отправляя уничтожать мирных украинцев. При этом никто из них не заикнулся о том, зачем они отправились в другую страну убивать украинских женщин, детей и стариков.

Ранее эксперт Александр Мусиенко заявил о том, что удары по РФ могут привести к бунту или революции. Перенос войны в Россию – залог победы Украины, Западу следует снять запрет на применение вооружений на ее территории, считает Александр Мусиенко.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз о том, когда новые мобилизованные оккупанты появятся на фронте.

По данным ГУР, Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. При этом каждый месяц на войну против Украины призывают от 20 до 22 тысяч россиян, сказал Кирилл Буданов.

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