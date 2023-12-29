Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

Алла Мартынюк назвала истерикой переживания женщин, чьи дети получили повестки или воюют на фронте.

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Залужный отреагировал на скандальное заявление Аллы Мартынюк / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал вокруг циничного заявления Аллы Мартынюк, которая заявила, что "матерям не следует переживать о жизни своих детей на фронте", потому что "все мы умрем". Свой комментарий он оставил в Telegram-канале.

Он отметил, что не хочет манипуляций и пояснил, что Мартыненко не имела полномочий делать такие заявления.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", - написал Залужный.

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Также он добавил, что уволил Мартынюк.

"От 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - заявил Залужный.

Залужный отреагировал на скандальное заявление Аллы Мартынюк / фото: скриншот

Скандальное заявление Мартынюк

Напомним, Мартынюк резко высказалась о чувствах матерей, которые переживают за жизнь детей, получивших повестку. Мартынюк приравняла их сообщение к "истерии".

"Сейчас я вижу, как кому-то повестку дали - сразу там мамы пишут, они там уже в истерике, едва не прощаются с жизнью своих сыночков и все остальное. То есть, это не правильно. Не нужна эта истерия ... Все равно мы все умрем, мы все не вечны... Но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно — это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина тебя переедет", — сказала Мартынюк.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Согласно документу, изменения затронут даже категории людей, которых могут мобилизовать. Так, например, после подписания этого законопроекта, в Украине смогут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против законопроекта о мобилизации. Он заявил, что нормы, указанные в законопроекте, нарушают Конституцию Украины, ведь ущемляют права человека.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

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