"Москва будет гореть": Свитан рассказал, когда россияне пойдут против Кремля

На военно-политическое руководство начнут давить тогда, когда "Москва начнет гореть", говорит Свитан.

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В РФ может начаться переворот / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В РФ может начаться настоящий переворот. К этому могут принести удары по военным объектам в Москве. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Единственная точка, которая может к этому привести – это удары по военным объектам в Москве. Причем широкий спектр военных объектов – от "центров принятия решений", начиная от бань на Рублевке (потому что они в банях решение принимают) и заканчивая военными объектами в Москве в Подмосковье вплоть до Коломны, Дубны (здесь есть ядерный исследовательский центр)", - говорит Свитан.

Он добавил, что на военно-политическое руководство начнут давить тогда, когда "Москва начнет гореть".

"Пока мы не доберемся до Москвы, абсолютно никакие действия не приведут к смене парадигмы, которую сейчас заняла Россия", - говорит Свитан.

Смотрите видео на Главреде об ударах по Москве:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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