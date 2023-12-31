РФ атаковала Украину 'шахедами': во многих областях прогремели взрывы

Из-за атаки беспилотников взрывы прогремели в Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областях.

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РФ атаковала Украину беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" в вечер 31 декабря. Во многих областях прогремели взрывы. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Взрывы были слышны в Хмельницкой области. В Воздушных силах сообщали, что беспилотники летели в направлении Староконстантинова. В регионе работали силы ПВО.

Взрывы также были слышны в Тернопольской и Винницкой областях. Там также работала ПВО.

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Ранее сообщалось о том, что РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами. Враг вывел в Черное море на боевое дежурство три надводных ракетоносителя. Российские оккупанты могут выпустить по Украине 24 ракеты типа "Калибр".

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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