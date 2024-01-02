Не успел отстрелять: ВСУ молниеносно уничтожили первый новейший Ястреб-АВ оккупантов

Данный комплекс начал поступать россиянам на фронт только в 2022 году. Его стоимость - до 250 млн долларов.

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РФ потеряла ценную технику / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

На фронте уничтожен первый российский новейший комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" стоимостью до 250 млн долларов. Буквально вчера российские пропагандисты сообщали о получении захватчиками на передовой данной техники, пишет в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Ястреб-АВ" поступил российской группировке на Херсонском направлении. Но "птички" ВСУ не спали - и засекли на камеру передвижение ценной техники.

Как отмечает Коваленко, 1К148 "Ястреб-АВ" в российские войска стал поставляться только во второй половине 2023. Его испытания были завершены вначале 2022 года. Тогда же его продемонстрировали на "международном" форуме Армия-2022.

видео дня

Данный комплекс размещается на четырехосном шасси БАЗ-6910-025, имеет радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой, отслеживающий в автоматическом режиме траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, определяя точные координаты позиций.

На видео, отснятым украинскими военными, видно, что удар пришелся в момент, когда оккупанты только разворачивали "Ястреб-АВ" в направлении позиций ВСУ. Защитники не дали врагу отстреляться.

ВСУ уничтожили ценный "Ястреб-АВ" - смотрите видео:

Ситуация на фронте

Россия продолжает нести большие потери в живой силе и технике, но путем "мясных штурмов" продавливает оборону ВСУ на ряде направлений восточного фронта. В частности, по словам генерала Тарнавского, в некоторых местах на Авдеевском направлении противник продвинулся до 2 км вглубь.

В результате мясных штурмов противник потерял на этом направлении уже 14 тысяч своих солдат, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Оккупанты надеются, что у них получится взять город в окружение с помощью ударов по флангам.

Вместе с тем, российское военное командование желает призвать еще больше "мяса" - до 1,5 млн человек, о чем ранее высказывался сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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