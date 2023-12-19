Шойгу говорит о 650 тысячах оккупантов в Украине, мечтает призвать 1,5 млн человек

Российское министерство обороны намекнуло, что будет усиливать мобилизацию в армию захватчиков.

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Шойгу сделал новое заявление о мобилизации / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Министерство обороны России хочет увеличить российское оккупационное войско до 1,5 миллиона человек, пишет Фонтанка со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Шойгу.

"Все планы по укомплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус", - заявил Шойгу.

С 1 декабря, утверждает Шойгу, МО России начало выполнение указа по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек.

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"В связи со вступлением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции в НАТО формируем Ленинградский и Московский военные округа. Пропорционально внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих", - ответил Шойгу.

Количество контрактников в российской армии хотят увеличить до 745 тысяч человек на конец 2024 года.

Сейчас, по словам Шойгу, ежедневно заявления на контракт подают более полутора тысяч человек. В этом году в армию России набрали около 490 тысяч "добровольцев" и контрактников.

Кроме того, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что против Украины воевало уже 650 тысяч человек, цитирует Радио Свобода.

Ситуация на фронте

Россия продолжает нести большие потери в живой силе и технике, но путем "мясных штурмов" продавливает оборону ВСУ на ряде направлений восточного фронта. В частности, по словам генерала Тарнавского, в некоторых местах на Авдеевском направлении противник продвинулся до 2 км вглубь.

Согласно Deep State, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки. Ситуация тяжелая на всех участках фронта.

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