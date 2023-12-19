Шойгу говорит о 650 тысячах оккупантов в Украине, мечтает призвать 1,5 млн человек

Министерство обороны России хочет увеличить российское оккупационное войско до 1,5 миллиона человек, пишет Фонтанка со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Шойгу.
"Все планы по укомплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус", - заявил Шойгу.
С 1 декабря, утверждает Шойгу, МО России начало выполнение указа по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек.
"В связи со вступлением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции в НАТО формируем Ленинградский и Московский военные округа. Пропорционально внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих", - ответил Шойгу.
Количество контрактников в российской армии хотят увеличить до 745 тысяч человек на конец 2024 года.
Сейчас, по словам Шойгу, ежедневно заявления на контракт подают более полутора тысяч человек. В этом году в армию России набрали около 490 тысяч "добровольцев" и контрактников.
Кроме того, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что против Украины воевало уже 650 тысяч человек, цитирует Радио Свобода.
Ситуация на фронте
Россия продолжает нести большие потери в живой силе и технике, но путем "мясных штурмов" продавливает оборону ВСУ на ряде направлений восточного фронта. В частности, по словам генерала Тарнавского, в некоторых местах на Авдеевском направлении противник продвинулся до 2 км вглубь.
Согласно Deep State, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки. Ситуация тяжелая на всех участках фронта.
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