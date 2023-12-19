Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

Великобритания и Украина подпишут десятилетнее соглашение.

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Британия приготовила для Украины гарантии безопасности / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Asian Today

В ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Британия использует свой военно-морской опыт для помощи Украине в контроле Черного моря. Об этом пишет The Telegraph.

Надежный партнер Украины изъявляет желание поддержать страну в борьбе с Россией и предоставит военную помощь, которая, в большей мере, будет сосредоточена на военно-морских средствах, а также на финансах и разведке.

Что прописано в договоре на 10 лет

Помимо военной помощи, Великобратания также пообещала Украине послевоенные "гарантии безопасности", которые смогут удержать Россию в случае попыток повторного нападения. Это обещание предполагает и усиление поставок оружия, и санкции в том числе.

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В издании пишут, что военные лидеры были поражены дейстивиям Украины в Черном море, которые вынудили российский флот отойти от опорных пунктов в оккупированном Крыму. Помимо прочего, некоторое оружие, благодаря которому Украина смогла достичь успехов в море, было поставлено Великобританией, в частности - ракеты Brimstone.

Гарантии от Великобритании

Учитывая то, что Великобритания имеет один из самых сильных в мире флотов, этот вклад для Украины будет неоценимым. Новый договор будет основан на недавнем соглашении "коалиции морского потенциала" Британии и Норвегии о доставке Украине двух минно-поисковых кораблей Королевского флота.

"Договор демонстрирует нашу преданность поддержке Украины в борьбе...Он также предполагает гарантии предоставления помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", - заявили в источнике, приближенном к переговорам.

Стоит отметить, что украинские военые уже проходят обучение у Королевских Военно-морских сил на безэкипажных подводных лодках для разоружения, обезвреживания российских бомб, мин-ловушек и мин на глубоководных путях. Также они обучаются десантным рейдам.

Великобритания и Украина

Напомним, Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. Такое мнение озвучил бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

Также экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив рассказал, при каких условиях Британия и другие страны НАТО готовы отправить войска в Украину, какой удар Россия готова нанести Альянсу, и могут ли ее угрозы быть прямой угрозой для Европы.

Помимо прочего, Великобритания поставила Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила британская газета The Times.

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