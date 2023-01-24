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"Пусть подписывает сам с собой": Подоляк раскритиковал "пакт о ненападении" от Лукашенко

24 января 2023, 23:57
Советник руководителя Офиса президента акцентировал на том, что нападение со стороны Беларуси уже произошло.
Лукашенко, Подоляк
Лукашенко предложил подписать пакт о ненападении / Коллаж фото сайт Кремля, ОПУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил о том, что Украина якобы просила подписать с ним "пакт о ненападении". Украинская сторона удивлена такой наглостью, ведь со стороны Беларуси уже произошло нападение. Это заявление прокомментировал советник Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

"Они уже оказали инфраструктуру, предоставили определенные возможности полигонные, предоставили аэродромы, топливные базы, ремонтные способности и прочее. Но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы с юридической точки зрения и точки зрения исторической ответственности, не заходить на территорию Украины",– сказал Подоляк.

Он считает логичным, если бы Лукашенко подписал этот "пакт" сам с собой. Украина подписала бы такой документ с другими государствами, говорит Подоляк. Он также вспомнил, как Лукашенко сам цинично заявлял, что Украина продержится в войне "максимум 3-4 дня".

"К заявлениям господина Лукашенко надо относиться как к заявлениям господина Лукашенко. Какой-то резон, вероятно, у них есть, но нам этот резон достаточно сложно понять, это какой – то исторический ребус", - добавил Подоляк.

Белорусский "пакт о ненападении"

Лукашенко лживо заявил, что Киев якобы передавал ему предложения "подписать пакт о ненападении".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагали заключить. А с другой стороны, [западные страны − Главред] готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — отметил он.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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