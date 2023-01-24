Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - Игнат

В воздушных силах акцентировали на том, что без авиации трудно проводить какие-либо боевые действия.

Юрий Игнат рассказал, какие самолеты могут передать Украине / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

Украина может получить боевые самолеты. Уже стало известно, какого типа самолеты могут быть переданы для Воздушных сил Украины. Детали в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он акцентировал на том, что без надежного авиационного прикрытия очень трудно проводить какие-либо боевые действия.

"Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не является таким простым, как и подготовка инфраструктуры – здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Со всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - сказал Игнат.

Он не рассказал, какие именно самолеты международные партнеры передадут Украине. Это лучше держать в секрете из соображений безопасности.

Итоги встречи Рамштайн-8

На американской военной базе Рамштайн в Германии 20 января прошла встреча Контактной группы по обороне Украины. Страны-партнеры объявили новый пакет поддержки Киева. Украина получит средства противовоздушной обороны с ракетами к ним, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, внедорожники, вертолеты, гаубицы, СПУ, снаряды и танки.

Однако решение о поставках Украине Leopard так и не было принято. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что есть аргументы "за" и "против" реализации такой инициативы. В Бундестаге из-за сложившейся ситуации подвернули критике канцлера Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по итогам встречи Рамштайн-8 сможет укрепиться. Однако, по его словам, за получение танков Leopard Киеву еще придется побороться.

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