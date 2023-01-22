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Министр обороны Германии запретила подсчитывать танки: ситуация сдвинулась с мертвой точки

22 января 2023, 00:16
Новый министр обороны Борис Писториус поручил проверить запасы боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Германии.
Боевой танк Leopard 2
В Германии запрещали подсчитывать боевые танки / Bundeswehr

Украина так и не получила танки Leopard 2, которые так необходимы для освобождения наших территорий. К тому же Германия затягивает этот процесс, ведь сейчас танки не могут передать даже другие страны, которые уже готовы это сделать.

Прямо за неделю до своей отставки министр обороны Германии Кристин Ламбрехт запретила проверять запасы боевых танков. Об этом сообщает Business Insider.

Ламбрехт делала это сознательно. Она не хотела, чтобы мир воспринял инвентаризацию танков, как планы Германии передать их Украине.

"Они якобы хотели избежать такого впечатления, тем более что канцелярия якобы в то время не выдала соответствующий официальный приказ о проверке Министерству обороны", - говорится в материале.

Ситуацию с мертвой точки смог сдвинуть новый министр обороны Германии Борис Писториус. Он распорядился проверить все запасы боевых танков Leopard 1 и Leopard 2, проверка которых и была запрещена.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

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