Два направления для наступления: эксперт оценил, куда оккупанты пойдут после Марьинки

Сейчас армия РФ не сможет быстро прорываться дальше, потому что понесла большие потери.

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Оккупантам важнее двигаться от Марьинки на Угледар, считает Селезнев / Коллаж: Главред, фото: российские паблики, Минобороны РФ

26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные отошли из Марьинки в Донецкой области. Город держался почти два года, но теперь его нет. По мнению экспертов, теперь у российских оккупантов есть два пути для дальнейшего наступления. Первый - на Угледар, второй - в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев считает, что после Марьинки армия РФ не сможет быстро прорываться дальше, потому что понесла большие потери, передает РБК Украина.

По мнению Селезнева, оккупантам "важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи".

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При этом он не исключает, что оккупанты могут разделиться: часть пойдет в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Сейчас неясно, как будет действовать враг. Но вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординированно с юга, севера и востока", - сказал Селезнев.

РФ пойдет в новое наступление

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби высказал мнение, что россияне могут пытаться начать наступление на востоке Украины, когда земля промерзнет в конце января-феврале 2024 года. В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев не считает, что погодные условия будут решающим фактором.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не зафиксировал создание ударных группировок для потенциального наступления на Черниговщину и Киев. У России нет возможности сформировать ударную группировку для повторного наступления.

Военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый заявил, что российские оккупанты изменили свое направление наступления, пытаясь продвинуться в сторону Очеретино.

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