Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

По словам эксперта, россияне продолжат использовать бронетехнику для наступления на востоке Украины зимой.

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Эксперт спрогнозировал ход боевых действий зимой / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби высказал мнение, что россияне могут пытаться начать наступление на востоке Украины, когда земля промерзнет в конце января-феврале 2024 года. Военный эксперт Владислав Селезнев не считает, что погодные условия будут решающим фактором. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

"Я не думаю, что погодный фактор станет решающим и критическим, который будет определять возможность или невозможность наступления российской армии. А вот наличие ресурсов, подготовленного, обеспеченного артиллерийской и авиационной поддержкой личного состава - именно эти факторы будут определяющими во время проведения наступательной кампании российской армии этой зимой", - отметил эксперт.

Он отметил, что у оккупантов есть достаточно ресурсов и четко определены задачи, установленные президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Так что зима будет тяжелой. И я уверен, что вряд ли именно погодный фактор будет влиять на интенсивность боевых действий. Противник будет действовать так: если он будет иметь возможность использовать бронетехнику, он будет ее использовать, если нет, значит, пешком будет отправлять те же штурмовые подразделения на смерть. Мы наблюдаем за тем, что происходит в районе Авдеевки. Как часто мы видели использование там бронетехники? Было всего несколько случаев. А в основном это пехотные "мясные" штурмы. Но разве тотального уровня потери останавливают противника? Нет, не останавливают. Поэтому война будет продолжаться", - пояснил Селезнев.

По его словам, интенсивность боев будет зависеть от того, насколько быстро россияне смогут привести дополнительные подразделения для продолжения атак. Селезнев подчеркивает, что российское командование ценой колоссальных потерь среди своих солдат пытается достичь победы, ведь Путина интересует результат, а не потери.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области. Они совершают атаки в направлении Авдеевского коксохимического завода и Степного, пытаясь создать клин между ними. Об этом заявил боец 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин.

Оккупационные войска России проводят попытки захватить Синьковку под Купянском в Харьковской области и Авдеевку в Донецкой области. Сейчас темпы их наступления немного уменьшились. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба.

В районе Марьинки враг несколько раз пытался прорваться к нашим позициям, однако наступление русских было отбито. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении Александр Штупун.

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