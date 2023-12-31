УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

Ангелина Подвысоцкая
31 декабря 2023, 16:58
28-летняя Олеся Пузыревич погибла во время ракетного удара по Одессе 29 декабря, её муж чудом выжил.
Олеся Пузыревич
В Одессе погибла переселенка 28-летняя Олеся Пузыревич / Коллаж: Главред, фото: facebook/Их убила Россия, t.me/odeskaODA

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетой по многоквартирному дому в Одессе. 29 декабря стало датой смерти для многих украинцев. Среди них - 28-летняя Олеся Пузыревич. Она погибла ровно через 10 дней после своего дня рождения. Об этом сообщили на странице в Facebook "Их убила Россия".

Девушка жила в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области. Она смогла уехать оттуда, когда россияне оккупировали населенный пункт. Вместе с ней уехал муж, а родители девушки и бабушка остались в оккупации.

Молодые супруги думали, что в Одессе им будет безопаснее, но смерть, которую несут российские оккупанты, настигла их на подконтрольной Украине территории.

видео дня

"Олеся Пузыревич, 28 лет. Убита россиянами в Одессе ракетным ударом по городу 29 декабря. Девушка – переселенка из Запорожской области. 19 декабря только отпраздновала день рождения. Последний", – говорится в сообщении.

По данным РИА Юг, муж погибшей женщины был ранен, но он смог выползти из разрушенного жилья через другую квартиру. Тело Олеси нашли не сразу.

погибшая Олеся в Одессе
В Одессе погибла переселенка 28-летняя Олеся Пузыревич / фото: facebook/Их убила Россия

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Одесса Одесская область вторжение России новости Одессы ракетный удар
Реклама

Главное за день

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками

17:00 Украина
Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:58 Украина
Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

16:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:34

Алан Бадоев рассказал, что случилось с его детьми от "молчуньи" Жанны Бадоевой

17:01

"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

17:00

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танкамиВидео

16:58

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:39

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
16:22

Предательница Монтян "запинала" Соловьева и Ко в прямом эфиреВидео

16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

16:05

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

16:01

Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

Реклама
15:16

Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

14:53

Беды закончатся: четыре знака зодиака ждет невероятный 2024 год

14:39

Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой

14:33

Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

14:28

Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ

14:25

Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

13:50

Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ

13:45

Вся Украина "красная": в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

13:39

Чем полезен грецкий орех: необычайно интересные сведения об этом плоде

13:36

Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне

13:29

В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: "Будут наказаны"

Реклама
13:01

Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

12:47

Женщина всегда держит кухонные щипцы в машине: причина вас удивитВидео

12:46

Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

12:45

У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

12:28

Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

12:10

"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

12:08

Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

11:56

Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

11:47

Гороскоп на завтра 1 января 2024: Стрельцам - расходы, Девам - любовь с первого взгляда

11:46

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

11:31

РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

11:29

У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

11:25

У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове

11:24

"Люк Скайуокер" и украинка-звезда "Викингов" душевно спели "Щедрика" для украинцевВидео

11:19

Внука-беглеца Ротару захейтили за цинизм во время обстрелов по городам Украины

10:31

Украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту: какой налог придумал Кабмин

10:25

Атаковали практически всю Украину: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки дронов

10:22

Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

10:03

Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 января: кому повезет в первые дни 2024

Реклама
09:43

Беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание

09:42

Олег Скрипка восхитил фанатов фото взрослых сыновей-красавцев

09:34

Украинские дроны поразили многие из намеченных целей в России – ISW

09:18

Гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Весам - болезнь, Овнам - романтика

09:05

Европа готовится к возвращению Трампамнение

08:52

Помощь Украине на $61 млрд: у Зеленского объяснили, почему США дадут денег

08:23

РФ атаковала центр Харькова "Шахедами": что известноФото

07:52

Зеленский рассказал о планах на 2024 год: Украина будет производить больше оружия

06:49

Бьют Киркорова, а метят в Галкинамнение

02:42

Не только для вина, но и для быта: зачем класть винные пробки в холодильник

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять