Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

28-летняя Олеся Пузыревич погибла во время ракетного удара по Одессе 29 декабря, её муж чудом выжил.

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В Одессе погибла переселенка 28-летняя Олеся Пузыревич / Коллаж: Главред, фото: facebook/Их убила Россия, t.me/odeskaODA

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетой по многоквартирному дому в Одессе. 29 декабря стало датой смерти для многих украинцев. Среди них - 28-летняя Олеся Пузыревич. Она погибла ровно через 10 дней после своего дня рождения. Об этом сообщили на странице в Facebook "Их убила Россия".

Девушка жила в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области. Она смогла уехать оттуда, когда россияне оккупировали населенный пункт. Вместе с ней уехал муж, а родители девушки и бабушка остались в оккупации.

Молодые супруги думали, что в Одессе им будет безопаснее, но смерть, которую несут российские оккупанты, настигла их на подконтрольной Украине территории.

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"Олеся Пузыревич, 28 лет. Убита россиянами в Одессе ракетным ударом по городу 29 декабря. Девушка – переселенка из Запорожской области. 19 декабря только отпраздновала день рождения. Последний", – говорится в сообщении.

По данным РИА Юг, муж погибшей женщины был ранен, но он смог выползти из разрушенного жилья через другую квартиру. Тело Олеси нашли не сразу.

В Одессе погибла переселенка 28-летняя Олеся Пузыревич / фото: facebook/Их убила Россия

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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