Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

Игнат отметил, что у Украины недостаточно этих комплексов, чтобы защищать небо от вражеских ракет.

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Украинская ПВО научилась сбивать "Кинжалы" / Фото: Википедия, скриншот

Американский ЗРК Patriot за время своей работы в Украине уничтожил уже 15 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые Россия "несбиваемыми", поделился в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Patriot способен сбивать баллистику и аэробалистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов" "Кинжал" Х-47 - ракета М2. Таким образом, продолжается отсчет... Стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 тех "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot, - высказался Игнат.

Однако этих ЗРК в Украине до сих пор недостаточно, чтобы эффективно защищать небо.

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Сколько Россия всего запускала по Украине ракет

По словам спикера командования Воздушных сил, за год полномасштабной войны страна-агрессор выпустила 7500 ракет разных типов - авиационных, зенитных, баллистических и крылатых.

Ранее Игнат утверждал, что в течение 2023 года Россия выпустила по Украине 7400 ракет, из которых уничтожить удалось около 1600.

Вместе с тем, Игнат подтвердил, что российские "борты" в Брянской области сбили с помощью Patriot.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

7 ноября новые системы NASAMS стали на боевое дежурство.

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