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Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

Андрей Ганчук
31 декабря 2023, 16:39
Повестки на блокпостах в Киевской области должны выдавать, в основном, лишь двум категориям лиц, сказал комендант региона, подполковник Руслан Олейник.
Киев, блокпост
Массовой раздачи повесток на блокпостах Киевщины не будет - комендант/ Коллаж: Главред, фото: КГВА

На блокпостах Киевской области будут выдавать повестки тем, кто находится в розыске, или лицам, которым следует уточнить свои данные в военкоматах. Об этом заявил военный комендант региона, подполковник Руслан Олейник.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что повестки на блокпостах в Киевской области будут выдавать лишь в установленном порядке. В частности, их выпишут лицам, которые либо уклоняются от призыва, либо тем, кому нужно возобновить свои данные в ТЦК СП.

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске, как уклоняющееся от призыва или не возобновившее учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, что в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки", - объяснил ситуацию военный.

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Также он сказал, что массовой раздачи повесток не будет.

"Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА", - подчеркнул Руслан Олейник.

Повестки на улицах

Ранее в ВСУ рассказали, кому не будут выдавать повестки на улицах. Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что их не будут выписывать лицам, у которых есть военно-учетные документы.

В новом законопроекте, связанном с вопросами мобилизации, указано, что в случае принятия документа повестки сможет раздавать и полиция. Руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский не поддержал такую инициативу и подчеркнул, что у полицейских есть своя работа.

Юрист объяснил, законно ли вручают повестки на блокпостах – по словам Романа Лихачева, их могут выдавать где угодно. Повестку нельзя обжаловать в суде, в военкомат можно не являться лишь по уважительной причине.

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мобилизация повестка Киевская область
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