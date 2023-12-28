Военком не должен расписываться на пустых бланках: юрист объяснил, законно ли вручать повестки на блокпостах

Юрист Роман Лихачев рассказал, могут ли на блокпостах раздавать повестки и за что могут составлять административный протокол.

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Как говорит юрист Роман Лихачев отметил, что повестки действительно могут вручать где угодно / Коллаж КГВА и скриншот из видео

На временных блокпостах сотрудники ТЦК (в просторечии ‒ военкоматов) могут организовывать вопрос вручения повесток. Вопрос только в том, как именно выписывается и вручается этот документ, рассказал в комментарии порталу NV адвокат Роман Лихачев.

"Не все лица могут иметь кучу пустых бланков и заполнять их на месте с изначальной подписью начальника ТЦК. Это не совсем законно, потому что начальник ТЦК не может пустые бланки штамповать и ставить подпись под ними", — объясняет юрист.

Лихачев отметил, что повестки действительно могут вручать где угодно. К тому же, повестка — это не тот документ, который может быть обжалован в суде.

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"Уже есть решение Верховного суда, в котором прописано то, что саму по себе повестку обжаловать нельзя. Повестка — это лишь средство оповещения лица о том, что ему необходимо явиться в соответствующий ТЦК", — сказал он.

Если же человеку вручили повестку, то он должен явиться в ТЦК в указанное время в этом документе время. Если же он этого не сделал без уважительной на то причины, может составляться административный протокол, говорит юрист.

"Оснований для того, чтобы не получать повестки, нет. Более того, и на месте могут составлять протокол о нарушении воинского учета. Для того, чтобы, скажем так, меньше резонанса создавать, я всегда советую получать повестки, но выводы относительно их правомерности делать уже в дальнейшем с юристами", — сказал Лихачев.

Законопроект о мобилизации - что известно

В понедельник, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в нашем материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Согласно документу, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью. Также Главред писал о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

По данным СМИ, новый законопроект о мобилизации в Украине, который вызвал немало критики в обществе, вероятно, отправят на доработку.

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